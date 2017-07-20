"Запасайтесь терпением". На реинтеграцию Донбасса отвели десятки лет

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Представитель Киева в политической подгруппе по Украине, глава правления общественной организации "Опора" Ольга Айвазовская считает, что на реинтеграцию Донбасса уйдут десятки лет.

"Утомленность — это то, что нас будет ждать еще много лет, ни один конфликт, который был бы даже урегулирован и отошел бы от этапа боевых действий и противостояния, он не заканчивается ни за год, ни за пять, ни за два года. Когда говорят о реинтеграции, у нас это воспринимается как этап деоккупации. Реинтеграция — это последний этап, после которого идет примирение, это смена поколений, это 40 лет по пустыни, это библейские истории, и мы все понимаем, что у нас будет где-то тоже самое. Надо запасаться терпением, потому что это борьба на истощение", — заявила в четверг Айвазовская в эфире "5 канала".

По ее мнению, когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов".

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"Никакой заморозки конфликта на данном этапе нет", — считает Айвазовская. По ее словам, время от времени в Донбассе будет возникать обострение конфликта.

Также Айвазовская отметила, что проведение выборов в Донбассе невозможно без надлежащих условий, в том числе безопасности.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.