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    США не говорят, повлияет ли насилие в Донбассе га поставки оружия Киеву

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    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Американская сторона пока не готова сказать, повлияет ли насилие в Украине на планы поставок оружия, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

    Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило о гибели девятерых военных за сутки в Донбассе.

    "Я не могу сейчас ничего вам сказать на этот счет, но знаю, что насилие достаточно напряженное, чтобы беспокоить всех", — сказала Науэрт.

    По ее словам, США осуждают насилие на востоке Украины и привержены реализации минских соглашений.

    Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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