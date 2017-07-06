Сайдик назвал главное достижение "хлебного перемирия" в Донбассе

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Интенсивность обстрелов в Донбассе снизилась благодаря объявленному с 24 июня на период сбора урожая перемирию в Донбассе, заявил накануне в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Контактная группа по Украине на предыдущей встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

По словам Сайдика, на переговорах в среду, 5 июля, члены контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отметили, что благодаря "хлебному перемирию" количество обстрелов в Донбассе снизилось.

"Это перемирие продолжает быть основным ожиданием гражданского населения в зоне конфликта. В этой связи стороны подтверждают свою приверженность продолжению "хлебного перемирия", необходимого для жизнеобеспечения населения, в том числе в период проведения полевых работ", — сказал дипломат.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.