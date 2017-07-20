Госдеп США осудил обострение в Донбассе, обвинив в нем Россию

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. США осуждают насилие на востоке Украины, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, вновь обвинив Россию в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе.

В четверг, 20 июля, Минобороны Украины сообщило о гибели девятерых военных за сутки в Донбассе.

"CША осуждают последнее насилие на востоке Украины — последние 24 часа принесли больше жертв за весь истекший период 2017 года. Погибли 8 украинских солдат, в том числе 5 при нападении, которое, похоже, было начато силами под руководством России. Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения, это потребует от них отвести тяжелые вооружения, отойти от линии соприкосновения и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", — сказала Науэрт.

Москва ранее неоднократно опровергала обвинения Запада, заявляя, что непричастна к конфликту в Донбассу и заинтересована в его разрешении.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.