наверх
21.07.201700:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Госдеп США осудил обострение в Донбассе, обвинив в нем Россию

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (810)

    (обновлено: )18
    Представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США призывают "Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения".
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. США осуждают насилие на востоке Украины, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, вновь обвинив Россию в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе.

    Флаг Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина и Донбасс: тернистый поиск компромисса и мнение населения

    В четверг, 20 июля, Минобороны Украины сообщило о гибели девятерых военных за сутки в Донбассе.

    "CША осуждают последнее насилие на востоке Украины — последние 24 часа принесли больше жертв за весь истекший период 2017 года. Погибли 8 украинских солдат, в том числе 5 при нападении, которое, похоже, было начато силами под руководством России. Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения, это потребует от них отвести тяжелые вооружения, отойти от линии соприкосновения и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", — сказала Науэрт.

    Москва ранее неоднократно опровергала обвинения Запада, заявляя, что непричастна к конфликту в Донбассу и заинтересована в его разрешении. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Архивное фото
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов