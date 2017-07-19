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    Политика

    Названа дата разговора лидеров "нормандской четверки"

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    Создание "Малороссии". Конец войне? (803)

    (обновлено: )18201
    По словам Мартина Сайдика, состоялась дискуссия по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. Он выразил надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) могут провести телефонные переговоры 24 июля.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

    "Состоялась дискуссия по разведению сил и средств (конфликтующих сторон – Ред.) в районе Станицы Луганской. Я хочу выразить искреннюю надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться в период с 24 по 30 июля.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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