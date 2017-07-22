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    Общество

    Активистке Femen, оголившейся при Порошенко и Лукашенко, грозит тюрьма

    (обновлено: )4810
    Активистку Femen Анджелину Диаш де Кинташ инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).
    Активистка Femen Анджелина Диаш де Кинташ
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    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Активистку Femen Анджелину Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины в ходе встречи Петра Порошенко с белорусским коллегой Александром Лукашенко, задержали по обвинению в хулиганстве, сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко в Facebook.

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    Уведомление о подозрении активистке Femen

    По его словам, задержанная проведет ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке в Киеве. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

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    Уведомление о подозрении активистке Femen

    Он также сообщил, что меру пресечения активистке будет выбирать Печерский суд в субботу, 22 июля.

    Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как сообщает Яценко, он до сих пор не был к ней допущен.

    Смотрите также: Задержание активисток FEMEN возле участка, где голосовала Ле Пен

    В пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Белоруссии девушка расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!". Позже выяснилось, что она является активисткой движения Femen

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