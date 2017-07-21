Порошенко: Киев и Минск намерены возобновить сообщение по Днепру и Припяти

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Белоруссия заинтересованы в возобновлении речного сообщения между странами по Днепру и Припяти.

По его словам, в ближайшее время будут разработаны конкретные предложения по реализации этой идеи.

Как заявил Порошенко по итогам встречи с белорусским президентом, Киев и Минск считают перспективным дальнейшее развитие взаимодействия между странами в сфере железнодорожного, автомобильного, водного и транспортного сообщения.

"Существует обоюдная заинтересованность в возобновлении речного сообщения по Днепру и Припяти и поставлены конкретные задачи нашим министрам и комиссиям, и уже в короткий промежуток времени мы получим соответствующие предложения, в том числе, с возможным привлечением наших европейских партнеров", — сказал Порошенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу находился в Украине с официальным визитом, в рамках которого состоялись его переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.