Femen объяснили акцию с голой грудью перед Порошенко и Лукашенко

Скриншот с видео 112 Украина

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Организатор и лидер движения Femen Анна Гуцол объяснила, зачем одна из активисток движения обнажила грудь во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Беларуси в пятницу.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту президента Беларуси Алексадра Лукашенко в Украину.

"Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие", — говорится в сообщении Гуцол.

Она заявляет, что в 2011 году активистки Femen стали жертвами белорусского КГБ.

"Во время акции протеста против Лукашенко в Минске их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу", — написала лидер движения.

По ее словам, акцией Femen хочет напомнить всему миру: "Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране! Жыве Беларусь!".

Как сообщалось ранее, во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Петра Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка. На ее оголенной груди была надпись.