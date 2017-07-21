Названо имя активистки Femen, оголившей грудь на встрече Порошенко и Лукашенко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Стало известно имя и личность девушки, которая оголила грудь на брифинге президентов Украины и Белоруссии.

Ею оказалась активистка Femen Анжелина Диаш. Как пишет "Страна", девушка была замечена в участии на многих акциях движения.

Диаш является активисткой Femen с 2009 года. В ноябре 2016 года она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве в знак протеста против препятствий безвизовому режиму.

В 2015 году Диаш вместе с другой активисткой Femen раздевалась под Верховной Радой, написав на груди "Стоп гомофоб", требуя, чтобы в трудовой кодекс внесли поправку о запрещении дискриминации на почве сексуальной ориентации.

Также о девушке известно, что она закончила Национальный педагогический университет имени Драгоманова.

instagram.com/angelinadiash Анжелина Диаш

Как сообщалось ранее, во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Петра Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка. На ее оголенной груди была надпись.