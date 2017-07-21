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    Общество

    Названо имя активистки Femen, оголившей грудь на встрече Порошенко и Лукашенко

    (обновлено: )17001
    Диаш является активисткой Femen с 2009 года. В ноябре 2016 года она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве в знак протеста против препятствий безвизовому режиму.
    Анжелина Диаш
    instagram.com/angelinadiash

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Стало известно имя и личность девушки, которая оголила грудь на брифинге президентов Украины и Белоруссии.

    Активистки Femen попытались сорвать концерт Вуди Аллена
    Канал Ruptly TV на youtube
    Полуобнаженные активистки Femen пытались сорвать концерт Вуди Аллена

    Ею оказалась активистка Femen Анжелина Диаш. Как пишет "Страна", девушка была замечена в участии на многих акциях движения. 

    Диаш является активисткой Femen с 2009 года. В ноябре 2016 года она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве в знак протеста против препятствий безвизовому режиму.  

    В 2015 году Диаш вместе  с другой активисткой Femen раздевалась под Верховной Радой, написав на груди "Стоп гомофоб", требуя, чтобы в трудовой кодекс внесли поправку о запрещении дискриминации на почве сексуальной ориентации.

    Также о девушке известно, что она закончила Национальный педагогический университет имени Драгоманова. 

    instagram.com/angelinadiash
    Анжелина Диаш

    Как сообщалось ранее, во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Петра Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка. На ее оголенной груди была надпись.

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