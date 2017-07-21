Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Белоруссии Александр Лукашенко началась в Киеве.

Лукашенко в пятницу находится с официальным визитом в Украине, в рамках которого запланированы переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. По информации пресс-службы белорусского лидера, главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной, а также урегулирование конфликта в Донбассе.

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"В начале встречи "с глазу на глаз" глава украинского государства отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается наработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью", — сообщила пресс-служба Порошенко. Со своей стороны, Лукашенко поблагодарил украинского президента за гостеприимство.

Сообщается, что по итогам переговоров Лукашенко и Порошенко сделают заявления для прессы.