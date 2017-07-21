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    Фотоленты

    Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

    (обновлено: )8501
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    facebook.com/president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    facebook.com/president.gov.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

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    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Белоруссии Александр Лукашенко началась в Киеве.

    Лукашенко в пятницу находится с официальным визитом в Украине, в рамках которого запланированы переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. По информации пресс-службы белорусского лидера, главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной, а также урегулирование конфликта в Донбассе.

    Читайте также: Визит Лукашенко в Киев. Экономика на первом месте — Рудяков

    "В начале встречи "с глазу на глаз" глава украинского государства отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается наработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", которые позволят усилить сотрудничество между Украиной и Беларусью", — сообщила пресс-служба Порошенко. Со своей стороны, Лукашенко поблагодарил украинского президента за гостеприимство.

    Сообщается, что по итогам переговоров Лукашенко и Порошенко сделают заявления для прессы.

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