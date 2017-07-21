Визит Лукашенко в Киев. Экономика на первом месте - Рудяков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Президенты Украины и Беларуси проведут вторую встречу за год. Александр Лукашенко посетит Киев 20−21 июля.

Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. Среди тем, которые будут обсуждаться, углубление экономического сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, промышленной кооперации, нефтехимическом комплексе, энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической отрасли. Отдельной темой встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Чего стоит ждать от визита президента Беларуси в Украину, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Візит президента Білорусі анонсувався як дводенний, але, по суті, він розпочнеться завтра. Може бути серед причин те, що сьогодні і в Білорусі, і в Україні згадують загиблого рік тому у Києві журналіста Павла Шеремета, в якого були непрості стосунки з білоруською владою?

— Навряд чи все-таки, візит Лукашенка — це подія такого рівня, на яку навряд чи впливають навіть такі факти, про які ви згадали, пов'язані зі смертю, з трагічною загибеллю Павла Шеремета. Я думаю, що це просто співпадіння.

Навіщо Лукашенко прибуває до України?

— Тут економічні питання. Можливо, не лише економічні, а там ще якісь науково-технічні. Бо там, наскільки мені відомо, їде президент Академії наук білоруської, буде підписувати з нашою Академією. Думаю, економіка на першому місці, бо білорусам наш ринок не завадив би в багатьох сферах. В принципі, їхні товари присутні в нас, але я думаю, що вони готові розширювати і асортимент товарів, і кількість збільшувати. І ми, як країна, для них залишаємося цікавими.

Які економічні пропозиції Лукашенко може зробити Петрові Порошенку?

— Важко сказати. Там є, можливо, ціла низка пропозицій. Але я думаю, все-таки, основне, буде – це якісь, можливо, спільні інтереси з експлуатацією наших потужностей, які простоюють. Можливо, білоруси як транзитна країна готова нам запропонувати якісь додаткові обсяги перекачки на Європу відповідних товарів з Росії. Можливо, щось придумали ще. Але я думаю, що все-таки цей візит залишиться в таких традиційних рамках, якихось проривних ідей навряд чи треба очікувати.

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В якій економічній взаємодії Київ може бути зацікавлений? Ще восени 2016-го року ми зняли певні обмеження на імпорт білоруських товарів, збільшила експорт до Білорусі.

— В принципі, нам би зараз інвестиція будь-яка не завадила. Можливо, там Білорусь не настільки потужна, на жаль, для нас сусідка, щоби пропонувати якісь серйозні обсяги інвестиційні, але в окремих сферах це можливо. І як ширма, як прикриття, як третій партнер заведення до нас якихось інвестицій з третіх країн, Білорусь тут могла б відіграти певну роль.

Восени минулого року український уряд зробив Білорусі дві пропозиції. Перша — це переробка української нафти. Уряди двох держав навіть погодили те, що нафта може транспортуватися потім нафтопроводом "Одеса-Броди". І друга — це транспортування білоруських товарів Дніпром. Щодо цього можуть бути конкретні домовленості?

— Я думаю, що може бути. Але, наскільки мені відомо, не підготовлений ще до кінця ані той, ані той проект. Тобто ще робота триває. Йде вона повільно. Можливо, що і за останні пару тижнів, готуючись до візиту, наші зробили це, побачимо.

Президент Білорусі постійно підкреслює, що він на боці України, він створив майданчик для мирних переговорів в Мінську, допомагає мешканцям східних територій гуманітарною допомогою. Така позиція вигідна самому Лукашенкові, адже свого часу були санкції проти Мінську.

— Це безумовно, так. В принципі, президент Білорусі, в принципі, і не приховує, що він таку сформулював і оформив позицію, як однакової віддаленості. Тобто він підтримує територіальну цілісність України, разом з тим, він запевняє на всіх можливих площадках, і внутрішніх, і зовнішніх, що він підтримує Київ, офіційну політику Києва. Разом з тим, він готовий співпрацювати з усіма сторонами конфлікту. І в Мінську, оскільки існує ця площадка для так званого мінського чи нормандського формату, то він співпрацює з європейськими партнерами також… Це співпраця, як би так сказати, не ображаючи нікого, вона більшою мірою протокольна. Тобто він зустрів, провів, розмістив у себе, все добре. Мінськ є місцем дипломатичним у світі, це важливо, безумовно. Але це така позиція, не першого плану. Тобто Лукашенко не впливає на хід, на перебіг, на зміст переговорів.

Якщо згадати попередні заяви Лукашенка, він казав, що в нього є пропозиції щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Про що може йтися?

— Хто його знає. Можливо, це "дорожня карта", про яку давно згадували, про яку Меркель ще в жовтні минулого року сказала, що треба її розробити і взятися виконувати. Можливо, тут щось є. Але які зараз можуть проривні пропозиції? Поки спеціальний представник держсекретаря США Волкер не відпрацює ситуацію, не розбереться в ній, тобто він зустрічався в нас, він зараз має їхати, наскільки мені відомо, до Москви найближчим часом, поки він не ввійде в ситуацію повністю і не запропонує пропозиції, будь-які пропозиції можуть бути цікавими. Але чекати, що на них відреагують всі сторони, всі учасники безпосередні і опосередковані, зокрема, Німеччина з Францією, що надзвичайно важливо, очікувати цього було б надто оптимістично. Але будь-яка пропозиція, що в Лукашенка хлопці і дівчата, які цим займалися, щось вигадали такого, що ще ніхто не вигадав, то це б, ясно, було б цікаво і корисно. Але максимум, на що можна розраховувати, це якийсь розвиток цієї формули Штайнмаєра, відома формула, в якый колишній німецький міністр закордонних справ намагався об'єднати два підходи — наш і російський, і безпека, і політика, так це і не вдалося. Бо вони залишилися полярними. Можливо, Лукашенко щось придумав в цьому відношенні. Але мені здається, важко зараз на щось розраховувати серйозно.

Напомним, специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что Петр Порошенко и Александр Лукашенко во время мероприятий, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, говорили о минском переговорном процессе.