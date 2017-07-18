Через два дня. Минск подтвердил визит Лукашенко в Украину

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Украину на этой неделе, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В начале июля в торгово-промышленной палате Украины сообщили, что 21 июля в Киеве планируется провести Украино-белорусский экономический форум с участием президентов двух стран Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Официальной информации о визите белорусского лидера в Украину не было.

"Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", — приводит его слова УНИАН.

Кроме того, Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами государств.

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Напомним, ранее Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. В апреле президенты двух стран провели встречу и побывали на Чернобыльской АЭС.