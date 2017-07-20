Лукашенко прибыл в Украину

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину, сообщает его пресс-служба.

Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

"Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Лукашенко и Порошенко обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога.

Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

"Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", — сказано в сообщении.

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Ранее Лукашенко заявил, что "минский процесс" по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен "продолжаться более энергично".