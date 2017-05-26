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    А как у них? Лукашенко подписал указ о единой системе видеомониторинга

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    Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации. Предполагается, что уже в 2017 году около 4 тысяч объектов в Беларуси могут быть оснащены системами мониторинга.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    МВД Беларуси станет специально уполномоченным государственным органом, координирующим деятельность остальных государственных структур и иных организаций при создании, функционировании и использовании единой системы мониторинга общественной безопасности.

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    "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 мая подписал Указ №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности", который предусматривает развитие в интересах обеспечения общественного порядка действующих в стране комплексов видеонаблюдения путем создания на основе единых технических требований централизованной системы мониторинга", — сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

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    Система видеонаблюдения создается в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого предусматривается функционирование программного обеспечения видеоаналитики и специальных детекторов, позволяющих осуществлять фиксацию определенных событий. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации. Предполагается, что уже в 2017 году около 4 тысяч объектов в Беларуси могут быть оснащены системами мониторинга.

    Государственные органы будут автоматически получать информацию и анализ данных мониторинга о наступлении событий, которые могут повлиять на общественную безопасность.

    Как ранее сообщал Sputnik, республиканская система мониторинга общественной безопасности будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.

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