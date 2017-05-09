"Стыдобище". Лукашенко раскритиковал игру сборной на ЧМ по хоккею

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира и пообещал провести совещание по вопросам развития спорта и его финансирования.

Сборная Белоруссии в понедельник уступила канадцам (0:6) и потерпела третье поражение в трех матчах группового этапа чемпионата мира, проходящего в Германии и Франции.

"Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать. В хоккее — провал, в футболе — провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, — провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта", — заявил Лукашенко во вторник в Минске журналистам.

Он пообещал "отрегулировать" эту сферу. "Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, будут играть — будем это принимать, нет — значит, мы с этим мириться не будем", — добавил президент.

Он объяснил свою острую критику тем, что "спорт — это величайшая идеология", которая позволяет населению страны объединяться вокруг успеха спортсменов, "воспрянуть духом". "Смотрят миллионы людей, переживают, а к ним такое отношение", — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия с Латвией подали заявку и рассчитывают принять вместе в 2021 году чемпионат мира по хоккею. В этой связи президент заверил, что если не в этом году, то в 2022 или 2023 годах первенство обязательно снова пройдет в Белоруссии.

"Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо везти для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда — это просто людям по нервам", — обратил внимание Лукашенко. "Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервеликие… Развязность, отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист… Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы", — сказал президент.

Игру белорусской хоккейной сборной с командой Канады Лукашенко назвал "стыдобищем". "Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут… Скатились на какую-то тягомотину. Вышли — играйте", — добавил он.

Белорусский лидер заявил, что "бороться за очко надо с любой командой". По его словам, с нынешней игрой "можно пролететь и мимо плей-офф, дай бог зацепиться за высший дивизион".

Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем Чемпионате мира по хоккею.