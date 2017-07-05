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    Лукашенко заверил, что Белоруссия сделает все для мира в Украине

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    Лукашенко подчеркнул, что Минск стал признанной переговорной площадкой по урегулированию кризиса в Украине: "Мы обязательно будем исполнять то, о чем договариваются конфликтующие стороны и государства, которые являются донорами стабильности в Украине".
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Минск будет прилагать усилия, чтобы способствовать урегулированию кризиса на востоке Украины, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    "Всецело мы поддерживаем деятельность трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой группы ОБСЕ в Украине. Мы и далее будем делать все необходимое, чтобы в этом государстве был мир", — заявил Лукашенко в среду в Минске на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

    Он подчеркнул, что Минск стал признанной переговорной площадкой по урегулированию кризиса в Украине. "Мы обязательно будем исполнять то, о чем договариваются конфликтующие стороны и государства, которые являются донорами стабильности в Украине", — сказал президент Белоруссии.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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