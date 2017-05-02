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    Лукашенко: Минск будет делать все необходимое для мира на востоке Украины

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    Александр Лукашенко заявил, предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, власти Белоруссии будут делать все необходимое для восстановления мира и спокойствия.
    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МИНСК, 2 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов и далее делать все необходимое для восстановления мира в Украине.

    "Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться", — заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая верительные грамоты у посла этой страны Игоря Кизима.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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