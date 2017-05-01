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    Военнослужащие 72 бригады задержали в зоне АТО три грузовика с контрабандой

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (259)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, в субботу, 29 апреля, совместными усилиями военнослужащих омбр и военной службы контрразведки были обнаружены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией.
    Военнослужащие 72 ОМБР в зоне АТО
    Facebook 72 ОМБР

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Действиями военнослужащих 12 батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины задержаны контрабандисты в зоне проведения антитеррористической операции, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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    "В субботу, 29 апреля, совместными усилиями военнослужащих омбр и военной службы контрразведки были обнаружены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией, которые пытались пересечь линию разграничения в зоне ответственности бригады. Контрабанда задержана и передана представителям Государственной фискальной службы Украины", — говорится в сообщении.

    Начальник Генерального штаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, которые проявили бдительность и профессионализм во время задержания контрабанды.

    "Информация, распространенная некоторыми СМИ, о причастности командования 12 батальона к контрабанде, не соответствует действительности и является очередным примером информационной войны против Украины с целью дискредитации Вооруженных сил Украины", — отметили в штабе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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