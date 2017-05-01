Экс-бойцы АТО и "Правый сектор" устроили потасовку с митингующими в Херсоне

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Полиция предотвратила столкновение между митингующими по случаю Дня международной солидарности трудящихся и их противниками в Херсоне. Конфликты разгорелись на площади Героев и в парке Славы, сообщает "Укринформ".

"Полиция не допустила драки между левыми, которые собрались там отметить 1 мая, и представителями национально-патриотических сил, которые праздновали 100-летие первого украинского добровольческого полка имени Богдана Хмельницкого", — говорится в сообщении.

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Агентство отмечает, что на митинг собрались более полусотни представителей левых сил с красными флагами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий в Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояли более 60 человек — бывших участников АТО в Донбассе, представителей "Правого сектора" и других национально-патриотических организаций.

Согласно сообщению, стороны после пререканий начали потасовку, но полиция вовремя вмешалась и предотвратила драку.

Ранее группа молодых людей пыталась сорвать митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся в Виннице. Сотрудники правоохранительных органов пресекли конфликт. О пострадавших не сообщалось.