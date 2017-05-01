наверх
01.05.201716:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Экс-бойцы АТО и "Правый сектор" устроили потасовку с митингующими в Херсоне

    Тема:

    Первомай: День трудящихся в Украине (15)

    (обновлено: )14505
    Полиция предотвратила столкновение между митингующими по случаю Дня международной солидарности трудящихся и их противниками в Херсоне. Конфликты разгорелись на площади Героев и в парке Славы.
    Первомай в Херсоне под усиленной охраной полиции
    ukrinform.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Полиция предотвратила столкновение между митингующими по случаю Дня международной солидарности трудящихся и их противниками в Херсоне. Конфликты разгорелись на площади Героев и в парке Славы, сообщает "Укринформ".

    Мир, труд, май. Первомайская демонстрация в Киеве
    РИА Новости Украина
    Мир, труд, май. Первомайское шествие и митинг в Киеве

    "Полиция не допустила драки между левыми, которые собрались там отметить 1 мая, и представителями национально-патриотических сил, которые праздновали 100-летие первого украинского добровольческого полка имени Богдана Хмельницкого", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Первомай во Львове: пасмурная погода, фестивали, пиво

    Агентство отмечает, что на митинг собрались более полусотни представителей левых сил с красными флагами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий в Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояли более 60 человек — бывших участников АТО в Донбассе, представителей "Правого сектора" и других национально-патриотических организаций. 

    Согласно сообщению, стороны после пререканий начали потасовку, но полиция вовремя вмешалась и предотвратила драку.

    Ранее группа молодых людей пыталась сорвать митинг по случаю Дня международной солидарности трудящихся в Виннице. Сотрудники правоохранительных органов пресекли конфликт. О пострадавших не сообщалось.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Подготовка к Евровидению
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение