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    Позиции ВСУ подверглись 70 обстрелам, погибли двое военных - штаб АТО

    (обновлено: )11
    По данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки ополченцы 70 раз обстреляли позиции военных. Так, на донецком направлении, под огнем оказались Троицкое, Авдеевка, Луганское, Пески, Зайцево и Верхнетроицкое.
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщают, что за минувшие сутки ополченцы 70 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения.

    "За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще шестеро — получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Facebook в субботу.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы 70 раз обстреляли позиции силовиков. Так, на приморском направлении под обстрелами оказались Красногоровка, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковка, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское и Старогнатовка, отметили в ВСУ.

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    На донецком направлении, под огнем оказались Троицкое, Авдеевка, Луганское, Пески, Зайцево и Верхнетроицкое. На луганском направлении ВСУ зафиксировали обстрелы вблизи Новозвановки, Новоалександровки, станицы Луганской, Крымского, Орехово, Екатериновки и Валуйского.

    Как сообщают в пресс-центре, ополченцы использовали минометы калибра 82 и 120 миллиметров, артиллерийские системы калибра 122 и 152 миллиметра, вооружение БТР и БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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