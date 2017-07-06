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    Лукашенко пожаловался на "дефицит идей" в отношениях с США

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    По словам президента Александра Лукашенко, в настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с мнением о том, что в отношениях Минска и Вашингтона наметился новый кризис, но признал, что "дефицит идей присутствует".

    Парад в честь Дня Независимости в Минске
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Военный парад в честь Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

    Ранее в июне президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии. Трамп упомянул о том, что фигуранты "черного списка" причастны, по мнению США, к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции. По его словам, все это "представляет чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США".

    "В настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала. Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация "выдохлась", что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует", — сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с делегацией Конгресса США.

    Он заявил, что в этой связи данная встреча очень важна для поддержания "даже той динамики (улучшения отношений – ред.), которая когда-то была наработана".

    "Я предлагаю подумать, как мы совместно с Конгрессом США могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность. Я лично готов выслушать любые ваши замечания и предложения на сей счет. Дефицит идей – это небольшая проблема, мы умеем находить эти идеи, тем более очень многие из них лежат на поверхности и ждут своего решения", — заключил Лукашенко.

    В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные санкции против Лукашенко.

    Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что Запад отказался от "застарелых стереотипов" в отношении республики и что Минск рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США.

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