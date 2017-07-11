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    Лукашенко выступил против замены "Минска-2" на другие форматы переговоров

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (760)

    (обновлено: )9520
    Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Украине затрагивает и Минск, потому что "противостояние на востоке этой страны… ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку".
    Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
    БелТА | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "минский процесс" по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен "продолжаться более энергично".

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    "В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. По их мнению, "минский формат" устарел и без него можно обойтись, но реально ничего нового не предлагается. Поэтому "минский процесс" должен оставаться, но продолжаться более энергично", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

    Он подчеркнул, что ситуация в Украине затрагивает и Минск, потому что "противостояние на востоке этой страны… ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку".

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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