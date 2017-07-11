Лукашенко выступил против замены "Минска-2" на другие форматы переговоров

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "минский процесс" по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен "продолжаться более энергично".

"В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. По их мнению, "минский формат" устарел и без него можно обойтись, но реально ничего нового не предлагается. Поэтому "минский процесс" должен оставаться, но продолжаться более энергично", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине затрагивает и Минск, потому что "противостояние на востоке этой страны… ухудшает положение в сфере региональной безопасности, сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку".

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.