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    Соглашение Киева об ассоциации с ЕС не должно разделять СНГ - Лукашенко

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    По словам президента Белоруссии, подписание рядом государств СНГ соглашений об ассоциации с ЕС должно стимулировать к созданию совместного продукта и выводу его на наиболее привлекательные рынки.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Наличие у некоторых стран СНГ соглашения об ассоциации с Евросоюзом не должно стать разделяющим фактором в содружестве, заявил во вторник в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Парад в честь Дня Независимости в Минске
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Военный парад в честь Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

    "Наше членство в ЕАЭС и подписание рядом государств СНГ соглашений об ассоциации с ЕС не только не должно нас разделять, а, напротив, должно стимулировать к созданию совместного продукта и выводу его на наиболее привлекательные рынки", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

    Он подчеркнул, что "в целом сохранение дружественных связей абсолютно со всеми государствами, входящими в СНГ, и теми, кто из содружества вышел, является нашим значимым достижением".

    Лукашенко добавил, что страны СНГ являются традиционными экономическими партнерами Белоруссии, но и здесь важной точкой приложения общих усилия является создание безбарьерной торговой среды. "У нас есть ключевой элемент – договор о зоне свободной торговли. Следующий шаг – построение между странами Содружества единого рынка государственных закупок и формирование основ рынка свободной торговли услугами. Следует сделать все возможное, чтобы эти задачи были реализованы", — сказал белорусский лидер.

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