Соглашение Киева об ассоциации с ЕС не должно разделять СНГ - Лукашенко

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Наличие у некоторых стран СНГ соглашения об ассоциации с Евросоюзом не должно стать разделяющим фактором в содружестве, заявил во вторник в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Наше членство в ЕАЭС и подписание рядом государств СНГ соглашений об ассоциации с ЕС не только не должно нас разделять, а, напротив, должно стимулировать к созданию совместного продукта и выводу его на наиболее привлекательные рынки", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Он подчеркнул, что "в целом сохранение дружественных связей абсолютно со всеми государствами, входящими в СНГ, и теми, кто из содружества вышел, является нашим значимым достижением".

Лукашенко добавил, что страны СНГ являются традиционными экономическими партнерами Белоруссии, но и здесь важной точкой приложения общих усилия является создание безбарьерной торговой среды. "У нас есть ключевой элемент – договор о зоне свободной торговли. Следующий шаг – построение между странами Содружества единого рынка государственных закупок и формирование основ рынка свободной торговли услугами. Следует сделать все возможное, чтобы эти задачи были реализованы", — сказал белорусский лидер.