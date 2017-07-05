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    В Киеве готовятся ко встрече Порошенко и Лукашенко

    (обновлено: )11911
    Программа украино-белорусского экономического форума с участием президентов двух стран включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества.
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украино-белорусский экономический форум с участием президентов двух стран Петра Порошенко и Александра Лукашенко планируется провести 21 июля в Киеве, сообщили РИА Новости в среду в торгово-промышленной палате Украины, которая выступает соорганизатором мероприятия.

    "Предварительно планируется провести форум при участи глав двух государств", — сказал представитель торгово-промышленной палаты.

    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

    При этом в анонсе на странице торгово-промышленной палаты в Facebook отмечается, что программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, а также условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и в Белоруссии.

    При этом сообщается, что во время форума также пройдет очередное заседание украинско-белорусского консультативного совета и переговоры между представителями деловых кругов двух стран.

    На данный момент официальной информации о визите белорусского лидера в Украину нет.

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    Напомним, ранее Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. В апреле президенты двух стран провели встречу и побывали на Чернобыльской АЭС.

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