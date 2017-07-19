наверх
19.07.201710:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Лукашенко и Порошенко обсудят, как разрешить конфликт в Донбассе

    (обновлено: )15
    Кроме всего прочего главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 20 июля прибудет с официальным визитом в Украину, где обсудит с украинским коллегой Петром Порошенко урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

    "Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — говорится в сообщении.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране

    В пресс-службе отметили, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной.

    "Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

    По ее информации, одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Белоруссия активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. "Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", — добавили в пресс-службе.

    Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг "ЛНР"
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"