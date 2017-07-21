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    Общество

    Выяснилось, как активистка Femen прошла на брифинг Порошенко и Лукашенко

    (обновлено: )18410
    В издании "Деловая столица" заявили, что активистка не имеет никакого отношения к их редакции, и очевидно прошла на встречу президентов по фальшивым документам.
    Активиста Femen Анжелина Диаш
    tet.tv

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Активистка Femen, оголившая грудь на церемонии подписания официальных документов между Беларусью и Украиной, аккредитовалась на мероприятие как журналистка от "Деловой столицы", сообщает "Страна" со ссылкой на источник в пресс-службе администрации президента.

    Активистки Femen попытались сорвать концерт Вуди Аллена
    Канал Ruptly TV на youtube
    Полуобнаженные активистки Femen пытались сорвать концерт Вуди Аллена

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    Как отмечает издание, ранее собственником "Деловой столицы" был народный депутат от БПП Вадим Денисенко, который является одним из кураторов информационной политики Блока Петра Порошенко. Но в 2015 году он заявил, что более не является владельцем издания. 

    Руководитель отдела департамента информационной политики АП Владимир Горковенко заверил, что документы у активистки были в порядке.

    Между тем, в самой "Деловой столице" заявили, что активистка не имеет никакого отношения к их редакции, и очевидно прошла на встречу президентов по фальшивым документам.

    Как сообщалось ранее, во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Петра Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка. На ее оголенной груди была надпись.

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