Блогер №1 Украины. В соцсетях обсудили виртуальную активность Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко оказался заядлым блогером. Гарант ведет очень активную жизнь в социальных сетях — заявил дипломат, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный. "Трудоспособность президента — она уникальна. Ведь у нас какой с вами график — с 6:00 утра до 23:00 вечера. А у него график с 18:00 до 6:00 утра", - поведал Безсмертный, добавив, что президент круглосуточно сидит в Facebook.

Но и это еще не все. После заявления Безсмертного, что президент дискутирует в Facebook, прикрываясь разными никами, сети буквально взбушевались: "Президент тоже сидит в Фейсбучеге вместо того, чтобы работать. В данном случае это, наверное, хорошо"; "Порошенко никогда бы не стал предметом насмешек, а, наоборот, приобрел бы немного уважения, если бы общался с настоящими живыми людьми. А в итоге — всеобщая нелюбовь, общение в соцсетях под "левыми" аккаунтами, а в некоторых случаях — горящие покрышки и государственный переворот".

"В попытках мочить Порошенко случайно запустили лояльность к нему. Ведь заявка, что Порошенко пишет под вымышленными именами в Фейсбук, мгновенно вызвала ажиотаж у пользователей, и все на перебой бросились играть, сообщая, что именно они — Порошенко. Тем самым представили, что они — это и есть Петр Порошенко. Они впустили в своё "Я" Гаранта. А "Я" каждого человека — самое ценное. Это то, кому человек все простит и всегда оправдает", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook