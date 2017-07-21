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    Аналитика и комментарии

    Блогер №1 Украины. В соцсетях обсудили виртуальную активность Порошенко

    (обновлено: )24602
    Соцсети в шоке: президент Украины — весьма активный пользователь Facebook. Петр Порошенко постоянно общается в сетях, и заходит он туда под чужими именами, утверждает Роман Безсмертный. Как отреагировали на такую новость сами украинцы?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко оказался заядлым блогером. Гарант ведет очень активную жизнь в социальных сетях — заявил дипломат, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный. "Трудоспособность президента — она уникальна. Ведь у нас какой с вами график — с 6:00 утра до 23:00 вечера. А у него график с 18:00 до 6:00 утра", - поведал Безсмертный, добавив, что президент круглосуточно сидит в Facebook.

    Но и это еще не все. После заявления Безсмертного, что президент дискутирует в Facebook, прикрываясь разными никами, сети буквально взбушевались: "Президент тоже сидит в Фейсбучеге вместо того, чтобы работать. В данном случае это, наверное, хорошо"; "Порошенко никогда бы не стал предметом насмешек, а, наоборот, приобрел бы немного уважения, если бы общался с настоящими живыми людьми. А в итоге — всеобщая нелюбовь, общение в соцсетях под "левыми" аккаунтами, а в некоторых случаях — горящие покрышки и государственный переворот".

    "В попытках мочить Порошенко случайно запустили лояльность к нему. Ведь заявка, что Порошенко пишет под вымышленными именами в Фейсбук, мгновенно вызвала ажиотаж у пользователей, и все на перебой бросились играть, сообщая, что именно они — Порошенко. Тем самым представили, что они — это и есть Петр Порошенко. Они впустили в своё "Я" Гаранта. А "Я" каждого человека — самое ценное. Это то, кому человек все простит и всегда оправдает", — есть в сетях и такие мнения.  

    Скриншот поста в Facebook

    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
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