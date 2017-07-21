Встреча Лукашенко и Порошенко: Борис Патон упал в обморок

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Председатель Национальной академии наук Борис Патон потерял сознание. Инциндент произошел во время совместного заявления президентов Украины и Белоруссии в начале выступления Лукашенко. Патона вынесли из зала и Лукашенко продолжил выступление. В данный момент о состоянии главы НАН неизвестно.

Лукашенко во время инцидента посоветовал не перетруждать членов правительства. Патона вынесли из зала несколько человек. о его состоянии на данный момент ничего не известно.

Отметим, что Борису Патону 98 лет.