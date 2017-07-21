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    Политика

    Минобороны обещает "адекватно реагировать" на учения РФ и Белоруссии

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    Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что учения "Запад - 2017" чрезвычайно мощные и они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу заявил, что Киев будет "адекватно реагировать" на проведение предстоящих в сентябре белорусско-российский учений "Запад-2017".

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    mil.gov.ua
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    Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

    "Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад — 2017" чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

    Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

    Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

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    Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу предстоящих в сентябре белорусско-российский учений "Запад-2017".

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