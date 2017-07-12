Мураев: Запад уже не борется с РФ, Украина ему не интересна

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинские власти получили четкий сигнал от международных партнеров, что закон об реинтеграции Донбасса не может быть альтернативой Минским соглашениям. Об этой и других актуальных темах корреспонденту РИА Новости Украина рассказал внефракционный депутат Сергей Мураев.

"Этот закон изначально был нужен нашим переговорщикам на Западе для того, чтобы они во время международных встреч могли сказать: "Мы не выполняем Минские соглашения, потому что у нас есть альтернатива". Собственно, и все разговоры об этом законопроекте появились в информ-пространстве за неделю до встречи Порошенко и Трампа в Вашингтоне. Нашим властям казалось, что они держат в рукаве козырный туз, который оправдает их бездеятельность, продолжение боевых действий на Донбассе, разрушение экономики. Естественно, закон не был принят Западом и для того, чтобы не выбросить его в мусорную корзину, его перенесли на сентябрь. В сентябре его рассматривать уже не будут, а давление на Украину по части Минска-2 усилится", — убежден Мураев.

По словам депутата, после встреч первых лиц с западными партнерами вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов. Украина перестала быть интересной Западу в качестве воина с "всемирным злом" РФ.

"Не стоит ждать каких-то существенных изменений. Для Украины просто сформируют дополнительные требования, которые появились в результате переговоров основных геополитических игроков. В целом же концепция не изменится — Украина остается объектом, а не субъектом геополитики. Украине сегодня нечего предложить своим западным партнерам, она, как попрошайка ходит и просит, олицетворяя собой образ воина со "всемирным злом" в виде РФ. Правда, на Западе это уже никому не интересно", — отмечает политик.

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Кроме того, Мураев прокомментировал появившуюся на сайте Белого дома информацию о том, что Украина вмешивалась в выборы в США.

"Весь украинский истеблишмент был заточен под политику Хиллари Клинтон, ему надо было сохранить ту политику, которую диктовали демократы. Нужно понимать, что наше правительство и вертикаль власти — это ставленники предыдущей Администрации США. Если мы вспомним скандал с "черной кассой" Партии регионов, которым так или иначе бросили негативный отпечаток на предвыборный штаб Дональда Трампа, то многое прояснится. Насколько я понимаю, речь идет о том, что некоторые украинские политик принимали участие в финансировании избирательной кампании Хилари Клинтон", — сообщил Мураев.

Также политик считает нецелесообразными планы Украины ввести биометрический контроль и предварительную регистрацию при въезде для граждан РФ.

"Надо понимать, что три миллиона украинских граждан сегодня работают в Российской Федерации, присылают деньги своим семьям, пополняют бюджет государства. Власть должна понимать, что если РФ введет симметричные санкции, то она должна будет найти источники финансирования людей, которые мгновенно встанут на биржу труда. У нас этого резерва нет. Я надеюсь, что сделав недальновидные заявления, безответственные политики пошумят и перестанут. Более того, наоборот начнут нормализовать взаимоотношения для того, чтобы канули в Лету разговоры о санкциях, а Украина вернула привычные для себя рынки, восстановила ВВП", - подытожил Мураев.