СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области

"Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, отображались даже под ультрафиолетовым светом. Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельной наличности", — говорится в сообщении.

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Правоохранители провели 15 обысков в квартирах и офисах дельцов. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также многочисленные орудия и расходные материалы для изготовления фальшивок, в частности: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр.

На станки и оборудование полиграфического комбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест. По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить подделки и попадание в открытый оборот валюты на 6 миллионов долларов США.