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    СБУ показала, как печатали фальшивые купюры $100 и $50 в Тернопольской области

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    Рост криминала в Украине (311)

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    Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.
    Канал СБУ на Youtube

    "Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, отображались даже под ультрафиолетовым светом. Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельной наличности", — говорится в сообщении.

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    Правоохранители провели 15 обысков в квартирах и офисах дельцов. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также многочисленные орудия и расходные материалы для изготовления фальшивок, в частности: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр.

    На станки и оборудование полиграфического комбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест. По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить подделки и попадание в открытый оборот валюты на 6 миллионов долларов США.

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