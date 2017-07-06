Реформа СБУ, меморандум МВФ, коррупция: требования Запада от Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Условный Запад продолжает играть для Украины роль старшего товарища, мудрого учителя, который смотрит на происходящее в нашей стране и дает несомненно ценные и своевременные указания. А еще – откровенно требует от украинских властей конкретных дел и результатов.

Одна из новых настоятельных просьб – Евросоюз настаивает на реформировании Службы безопасности Украины: глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать ведомство.

Во вторник в Киеве Мингарелли подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее функций, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", – заявил Мингарелли, добавив, что одна из таких функций – борьба с коррупцией.

Ранее президент Петр Порошенко заверял, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.

Меморандум с МВФ: чем дальше, тем тяжелее

Но пока главным требованием "западных партнеров" к Украине 2017 года остается меморандум с МВФ, полный откровенно антисоциальных обязательств украинской стороны в обмен на новые кредитные транши. Правда, эти самые транши оказались под вопросом – Фонд решил повременить до конца года.

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Вспомним самые яркие пункты из того, что обязался выполнить Кабинет министров. Ликвидировать государственные гарантии по выплате вкладов граждан в государственных банках. Сократить занятость в государственном секторе. Провести "реформу здравоохранения". "Реформировать" трудовой кодекс (КЗоТ). Увеличить размеры налогов и расширить налогооблагаемую базу. Фактически ликвидировать систему упрощенного налогообложения с 1 января 2018 года, из-за чего в итоге 1,5 млн украинцев останутся без работы.

И отдельный пункт – нашумевшая пенсионная реформа: повышение пенсионного возраста, увеличение срока страхового стажа для получения пенсии по возрасту до 35 лет, ограничение возможностей по досрочному выходу на пенсию работников опасных и особо опасных профессий…

"Даже 50 тысяч долларов не спасли Порошенко от неприятных вопросов"

Однако есть и непубличные требования, о которых рассказал в эфире одного из телеканалов народный депутат Сергей Лещенко. По его словам, во время визита в Порошенко Вашингтон украинскому президенту постоянно говорили о коррупции, "но для пресс-службы президента этой темы не существует".

"На выходных в Киев залетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон для продолжения начатого в Вашингтоне диалога. Одна деталь осталась незамеченной – и Тиллерсон, и президент Трамп, и вице-президент Пенс во время американских встреч с Петром Порошенко поднимали тему коррупции в Украине. Более того, этот пункт переговоров упоминается в официальных пресс-релизах Белого дома по итогам общения. Не найдете вы этой информации только в сообщениях пресс-службы президента Украины. То есть, Банковая целенаправленно скрывает общественно важную информацию о диалоге на высшем уровне", – заявил политик.

Лещенко сообщил, что Порошенко для укрепления контактов с администрацией Трампа нанял лоббистскую компанию BGR, которой платят по 50 тысяч долларов в месяц "из денег непонятного происхождения", но даже нанятые Порошенко консультанты "не способны исключить болезненную тему коррупции из повестки дня".

"И это, если честно, очень хорошо", – уверен депутат.