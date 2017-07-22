Глава СБУ назвал числе плененных в Донбассе украинцев

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 134 украинца.

"На сегодня их (пленных) насчитывается, по нашим данным, 134 человека, в оккупированном Крыму десятки крымскотатарских активистов и на территории России…", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. Накануне сообщалось, что один украинский военный снова попал в плен в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.