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    Общество

    Глава СБУ назвал числе плененных в Донбассе украинцев

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    По данным главы СБУ Василия Грицака, в плену у ополченцев в Донбассе находятся 134 человека. Накануне один силовик попал в плен.
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на сегодня в плену у ополченцев находится 134 украинца.

    Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

    "На сегодня их (пленных) насчитывается, по нашим данным, 134 человека, в оккупированном Крыму десятки крымскотатарских активистов и на территории России…", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. Накануне сообщалось, что один украинский военный снова попал в плен в Донбассе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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