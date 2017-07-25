Председатель Союза ветеранов АТО о перестрелке в Днепре и убийствах

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 25 июля, около 20.00 у кальянной в Днепре произошла стрельба. Пять человек пострадали.

По данным СМИ, двое убитых были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, а его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал.

Известно, что в больницу госпитализировали несколько нападавших.

Подробности перестрелки в Днепре рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Союза ветеранов АТО Кирилл Сергеев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Щось відомо вже про причини, обставини перестрілки в Дніпрі? До вас якась інформація вже дійшла?

— Ні, ми так само намагаємося розібрати ситуацію. Тільки зранку дізналися про неї зі ЗМІ. Більше подробиць, ніж тих, що в ЗМІ, поки що не маємо. Зараз стан ветеранських організацій можна назвати як спроба дізнатися більше і зрозуміти, що взагалі там відбулося.

056.ua Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017

Якась реакція на ці події серед АТОшників Дніпра відбулася?

— Те, як я сказав, поки що ніхто не робить передчасних висновків, намагаючись розібратися в ситуації. В цілому, звичайно, є доля обурення, оскільки, окрім цього випадку, не забуваємо, що в червні пройшла ціла серія вбивств АТОшників. І в Києві в тому числі. І певним чином ці ситуації, вони нарощують певну форму емоційного нестримання, що ми бачимо, що поліція абсолютно не здатна на це вплинути. АТОшники в цілому — це громадсько-активна частина населення. І вони активно намагаються вирішувати проблемні питання, які 25 років існували в Україні, боротися з несправедливістю, часто зіштовхуються лобом як з кримінальними угрупуваннями, так і з чиновничим бєзпрєделом. В той же час АТОшники з фразою: "Не за те воювали!", намагаються постійно працювати виключно в рамках закону. Ми не знаємо в подробицях, що там відбулося. Ми, окрім того, що відбулася перестрілка. Але ця ситуація повторно підняла питання, яке обговорювалося ще в червні, це те, щоб в цілому ветеранам АТО дали право хоча б як оперативному резерву першої черги на купівлю зброї. Оскільки ось громадська активна позиція, вона нас часто зіштовхує з незаконними формуваннями, які озброєні. А ми діємо по законам, і ми навіть не здатні відповісти. Як сказав один хлопець сьогодні: набридло бути баранами на бойні, хочу бути вовком, який здатен захиститися. До того ж вмію захищатися. Але, на відміну від криміналу, ми не озброєні.

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Окрім дозволу на зберігання, придбання, використання зброї, ще добре було б, аби законодавство стосовно саме застосування в нас в країні змінили.

— Це питання розглядається як в комплексі. Але поки що ми стоїмо перед проблемою не тільки того, що немає цих нормативних актів. Але немає і політичної волі на те, щоб це дозволити навіть АТОшникам, навіть тим, хто вміє зброєю користуватися, і здатні робити це в межах закону. Поки що політики не готові навіть і розглядати цього питання, не те, щоб розглядати вже питання безпосередніх законодавчих змін, і як в КК про систему необхідної оборони, так і безпосередньо адміністративні акти про дозвіл на носіння зброї.

З цього інциденту чи є інформація стосовно того, чи готується допомога рідним вбитих, поранених?

— Поки що жодних висновків немає навіть соціального характеру. Я думаю, що теж ближче до вечора почнуть з'являтися певні якісь ініціативи.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военные отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.

Также военный психолог Андрей Козинчук заявил, что государство не готово предоставить гранты организациям, которые могут оказать психологическую помощь ветеранам АТО, чтобы не признавать свой непрофессионализм.