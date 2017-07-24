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    Киев

    В столичных аэропортах задержали немца-террориста и турка-убийцу

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    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола за совершение непредумышленного убийства, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    dpsu.gov.ua
    В киевском аэропорту задержали турка-убийцу

    Гражданин Турции 1973 года рождения пытался вылететь рейсом Киев-Стамбул, однако не смог, поскольку сработала база данных Интерпола.

    Днем ранее в столичном аэропорту "Киев" пограничники арестовали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол за совершение террористических действий. В Украину иностранец 1965 года рождения прибыл рейсом Кельн-Киев.

    "По обоим случаям проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий", – говорится в сообщении ГПС.

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