Страны СНГ намерены обмениваться списками террористов

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Страны-участницы СНГ планируют обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы, сообщил во вторник в Минске заведующий организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Киргизии Чынгыз Кененбаев.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Серьезные шаги (в этом проекте документа по сравнению с предыдущим договором от 2007 года – ред.) сделаны в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки", — сказал журналистам представитель киргизской службы финансовой разведки.

Он отметил, что признание списков будет осуществляться путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, и привел пример Киргизии и России, которые уже обмениваются такой информацией.

Кроме того, продолжил эксперт, в проекте договора существенно усовершенствован понятийный аппарат, предусмотрены меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, мероприятия по сотрудничеству в сфере конфискации незаконно выведенного за пределы той или иной страны имущества и возвращения его назад. В целом принятие этого документа позволит привести договорную базу стран СНГ в соответствие с изменившимися международными универсальными стандартами по противодействию финансированию терроризма.

"Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств", — сказал Кененбаев.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о правовом статусе Украины в СНГ. Украина является учредителем и участником Содружества, но формально не является его членом, так как не ратифицировала устав СНГ. В соответствии с уставом СНГ, страна прекращает свое членство в Содружестве через 12 месяцев после подачи в исполком соответствующей ноты.

Ранее, в середине апреля 2015 года, глава МИД Украины Павел Климкин назвал нецелесообразным выход страны из Содружества. По его словам, Киев принимает участие в мероприятиях СНГ, когда ему необходимо "чего-то достичь". Президент Белоруссии Александр Лукашенко позже заявил, что выхода Украины из СНГ вряд ли стоит ожидать, но де-факто она сворачивает свое участие в организации, прекратив финансирование общего бюджета.