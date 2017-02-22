Фильм Бондарчука "Притяжение" в СНГ собрал более миллиарда рублей

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение" в России и СНГ собрал более миллиарда рублей, сообщила во вторник пресс-служба Walt Disney.

Таким образом, фильм попал в десятку самых кассовых российских фильмов.

"Сборы фантастического фильма Фёдора Бондарчука "Притяжение" в кинопрокате России и стран СНГ превысили 1 миллиард рублей, что позволило картине стать самым кассовым релизом, вышедшим в прокат в 2017 году. "Притяжение" студий "Арт Пикчерс Студия", "Водород" и телеканала "Россия 1" также становится первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что количество зрителей, посмотревших "Притяжение", превысило 3,7 миллиона человек.

Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" рассказывает о вторжении инопланетян на землю: сбитый над Москвой неопознанный летающий объект падает в столичном районе Чертаново.

Напомним, украинско-немецкий фильм "Школа №3" режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено получил гран-при как лучший полнометражный фильм конкурсной программы Generation14+ Berlinale 67.