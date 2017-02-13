Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил кинопремию BAFTA как лучший фильм

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший фильм".

В категории "Лучшая женская роль" победительницей стала американка Эмма Стоун за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд". Победителем в номинации "Лучшая режиссерская работа" стал американский режиссер Дэмьен Шазелл, снявший "Ла-Ла Ленд".

Церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в королевском Альберт-холле в Лондоне.

Нынешний год — юбилейный для самой престижной британской кинопремии, ей исполняется 70 лет. Церемонию уже в 12-й раз ведет известный актер и шоумен Стивен Фрай. На вручение премий получили приглашение две тысячи человек.