Фильм о подростках в Донбассе получил награду Берлинского кинофестиваля

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинско-немецкий фильм "Школа №3" режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено получил гран-при как лучший полнометражный фильм конкурсной программы Generation14+ Berlinale 67, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Документальный фильм рассказывает о жизни 13 учеников школы №3 в Николаевке (Донецкая область), которая была разрушена в результате обстрелов летом 2014 года.

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Напомним, Международный берлинский кинофестиваль открылся в 67-й раз фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара. В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.