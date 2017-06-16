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    Нацбанк о внешней торговле: СНГ – меньше, ЕС и Азии – больше

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    В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Национальный банк Украины отмечает дальнейшее снижение доли стран СНГ во внешней торговле в пользу стран Европы и Азии.

    Регулятор подготовил аналитический обзор развития внешней торговли Украины в последние десять лет, в котором отмечается, что роль ЕС как торгового партнера в последние годы сильно выросла, в том числе благодаря соглашению об ассоциации с ЕС и диверсификации источников энергии, пишут РИА Новости.

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    "В частности, экспорт продовольственных товаров в страны Европы за последнее десятилетие увеличился почти в пять раз, а по результатам 2016 года Украина вошла в топ-3 поставщиков агропродукции в ЕС. В разрезе стран Европы наибольший объем товаров экспортируется в Италию (прежде всего металлургическая продукция, масло и пшеница) и Польшу (в основном руды и масло). Характерной чертой импорта из стран Европы последних лет является рост доли энергоносителей", — говорится в сообщении Нацбанка.

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    Кроме того, по данным регулятора, страны Азии в последние три года стали наибольшим потребителем украинских товаров, в частности продовольственных.

    "Экспорт масла в регион за 2006-2016 годы увеличился в 10 раз, существенные изменения также произошли в экспорте зерновых культур за счет наращивания поставок кукурузы. В разрезе стран наибольший объем товаров экспортируется в Турцию (металлургическая продукция и семян масличных). Более половины импорта из Азии приходится на Китай, объемы поставок из которого за последнее десятилетие увеличились вдвое за счет наращивания импорта продукции машиностроения (бытовая техника, запчасти) и промышленных изделий (одежда и обувь)", — отмечают в НБУ.

    Сокращение торговли с РФ

    В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.

    "Использование Россией торгово-экономического давления обусловило существенное сокращение торговли Украины с этой страной по всем направлениям, начиная с 2012 года. В результате торговых ограничений существенно уменьшился экспорт в Россию продукции машиностроения, а экспорт продовольственных товаров снизился почти до нуля. Импорт из РФ также существенно снизился, однако в его структуре остались отдельные товары, которые сложно заменить (твэлы, уголь)", – говорится в сообщении.

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    Аналитики Нацбанка отмечают также, что из-за торговых и транзитных ограничений со стороны РФ ощутимо сократились объемы торговли с другими странами СНГ, особенно экспорт в Казахстан.

    Нацбанк ожидает, что в ближайшие годы будет сохраняться сырьевой характер украинского экспорта, что вызывает высокую зависимость внешней торговли Украины от шоков на мировых рынках.

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