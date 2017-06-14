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    В ЕС согласовали дополнительные торговые преференции для Украины

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    Европарламент и Совет ЕС достигли политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых мер для Украины.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Европарламент и Совет ЕС согласовали введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это не окончательное их одобрение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК.

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    Эти меры обсуждаются в ЕС уже более полугода: Еврокомиссия предложила их введение еще в сентябре 2016 года.

    "Европарламент и Совет ЕС достигли вчера… политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о (введении – ред.) односторонних торговых мер для Украины. После их вступления в силу Украина получит большее широкий доступ к рынку Евросоюза", — сказал собеседник агентства.

    Эти преференции идут в дополнении к уже действующим в рамках зоны свободной торговли ЕС-Украина, созданной Соглашением об ассоциации. Новые меры увеличат количество товаров, которые Украина может экспортировать в ЕС без оплаты таможенных пошлин, отметил пресс-секретарь ЕК. В рамках новых мер, если они заработают, Украина сможет экспортировать ячмень, пшеницу, овес, кукурузу и ряд других зерновых в Евросоюз "на более благоприятных условиях", а также обувь и определенное электронное оборудование, отметил собеседник агентства.

    "Что касается дальнейших шагов, то на данный момент у нас есть соглашение на политическом уровне, которое должно быть еще официально принято Советом ЕС и Парламентом. Еврокомиссия надеется, что это произойдет как можно быстрее для обеспечения быстрого вступления (новых мер – ред.) в силу", — отметил он.

    Как сообщалось ранее, Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.

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