Нацбанк рекламирует в соцсети вязаные шапки

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Реклама вязаных шапок и шарфов появилась утром в среду на официальной странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Готовь сани летом, а приготовление шапки и шарфика можно доверить Марии Митиной", — говорится в сообщении регулятора, которое сопровождалось фото девушки в зимней шапке.

Спустя некоторое время данное сообщение исчезло, но появилось новое: "Спасибо, что начинаете утро с НБУ! Теперь вы знаете, что администраторы страницы — живые люди, а не боты".

Нацбанк Украины/Faceboo, 14 июня 2017

Ранее опечатка президента США Дональда Трампа в одном из его новых сообщений в микроблоге Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.