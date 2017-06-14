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    Экономика

    Нацбанк рекламирует в соцсети вязаные шапки

    (обновлено: )25701
    Сообщение с рекламой вязанных шапок и шарфов было размещено на странице в социальной сети Facebook утром в среду. Позже администраторы признали, что оно появилось по ошибке.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Реклама вязаных шапок и шарфов появилась утром в среду на официальной странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

    "Готовь сани летом, а приготовление шапки и шарфика можно доверить Марии Митиной", — говорится в сообщении регулятора, которое сопровождалось фото девушки в зимней шапке.

    Спустя некоторое время данное сообщение исчезло, но появилось новое: "Спасибо, что начинаете утро с НБУ! Теперь вы знаете, что администраторы страницы — живые люди, а не боты".

    Нацбанк Украины/Faceboo, 14 июня 2017

    Ранее опечатка президента США Дональда Трампа в одном из его новых сообщений в микроблоге Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.

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