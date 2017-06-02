НБУ запретил банкам обслуживать российские компании из "черного списка"

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex и Mail.ru. Об этом говорится в постановлении регуляторного органа по выполнению решения СНБО от 28 апреля текущего года.

Украина в мае продлила санкции и расширила список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых они применяются. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Санкции были продлены в отношении 15 действующих банков, в частности, "Сбербанка" и "БМ-Банка" (бывшего "Банка Москвы", входящего в группу ВТБ). Также попали под санкции "Аэрофлот" и "Камаз". Кроме того, в санкционный список вошли крупные интернет-компании — "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В Украине запретили и доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам сервисов Mail.ru и "Яндекс".

"Национальный банк упорядочил применение санкций", — говорится в сообщении. Соответствующее решение принято для реализации указа президента, которым были введены санкции.

В частности, сообщается, что украинским банкам запрещено принимать расчетные документы клиентов из санкционного списка, а также инициировать переводы на их счета или счета в банках, которые попали под санкции.

Данное постановление Национального банка Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть в субботу, 3 июня.