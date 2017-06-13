НБУ не получал документы на покупку VS Bank и "дочки" ВТБ

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины не получил документы на покупку украинских VS Bank ("внучка" "Сбербанка"), дочернего банка ВТБ и "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), сообщили на запрос РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник.

"Национальный банк Украины не получал документы для согласования приобретения существенного участия в других банках с российским капиталом, кроме ПАО "Проминвестбанк" и ОАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

"Сбербанк" в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" "Сбербанка" будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк в конце апреля, у регулятора на их рассмотрение есть три месяца.