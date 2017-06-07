Вне банков находится около 300 млрд гривен наличности - НБУ

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 миллиардов гривен.

Его заявление прозвучало в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам и. о. главы Нацбанка, это увеличивает нагрузку на НБУ и стимулирует теневую экономику.

"Вне банковской системы на сегодня находится наличность на сумму около 300 млрд грн", — цитирует УНИАН Смолия.

При этом он отметил, что для решения данной проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless. В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

В конце мая Нацбанк Украины отменил запрет на покупку валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте.