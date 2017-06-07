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    Вне банков находится около 300 млрд гривен наличности - НБУ

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    Яков Смолий считает, что такой объем наличности вне банковской системы увеличивает нагрузку на Национальный банк Украины и стимулирует теневую экономику.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 миллиардов гривен.

    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Его заявление прозвучало в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам и. о. главы Нацбанка, это увеличивает нагрузку на НБУ и стимулирует теневую экономику. 

    "Вне банковской системы на сегодня находится наличность на сумму около 300 млрд грн", — цитирует УНИАН Смолия.

    При этом он отметил, что для решения данной проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless. В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

    В конце мая Нацбанк Украины отменил запрет на покупку валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте.

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