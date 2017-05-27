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    Яценюк на посту главы НБУ устроил бы внешних кредиторов Украины - Кущ

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (149)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт Алексей Кущ заявил, что если информация о возможном назначении главой НБУ Арсения Яценюком обсуждается и в СМИ, и в кулуарах, то основания для этого есть.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. После того, как глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию, вопрос кто же займет ее место остается открытым.

    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    НБУ без Гонтаревой и курс гривны

    Тем временем в депутатских кругах заговорили о том, что место главы главного финансового регулятора страны займет бывший премьер-министр Арсений Яценюк. В свою очередь, его пресс-секретарь в комментарии одному СМИ назвала информацию о том, что экс-премьер-министр возглавит Нацбанк, "весенним обострением".

    Отметим, что недавно в США Яценюк встречался с высокопоставленными американскими политиками, представителями Международного валютного фонда. Может ли этот факт свидетельствовать о том, что он действительно готовится занять должность главы НБУ, рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Конечно, если такая информация, причем уже неоднократно, запускается и в СМИ, и ходит в кулуарах, то какое-то основание под этим есть. Тем более, что кандидатура Яценюка бы устроила внешних кредиторов Украины, и они бы поддержали это назначение", — заявил эксперт.

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