Яценюк на посту главы НБУ устроил бы внешних кредиторов Украины - Кущ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. После того, как глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию, вопрос кто же займет ее место остается открытым.

Тем временем в депутатских кругах заговорили о том, что место главы главного финансового регулятора страны займет бывший премьер-министр Арсений Яценюк. В свою очередь, его пресс-секретарь в комментарии одному СМИ назвала информацию о том, что экс-премьер-министр возглавит Нацбанк, "весенним обострением".

Отметим, что недавно в США Яценюк встречался с высокопоставленными американскими политиками, представителями Международного валютного фонда. Может ли этот факт свидетельствовать о том, что он действительно готовится занять должность главы НБУ, рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Конечно, если такая информация, причем уже неоднократно, запускается и в СМИ, и ходит в кулуарах, то какое-то основание под этим есть. Тем более, что кандидатура Яценюка бы устроила внешних кредиторов Украины, и они бы поддержали это назначение", — заявил эксперт.

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