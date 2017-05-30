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30.05.201722:05
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    НБУ отменил некоторые ограничения на валютном рынке

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    Среди прочего, отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США в эквиваленте.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины отменил запрет на покупку валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте, сообщает пресс-служба регулятора.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во-первых, отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты", — говорится в сообщении.

    Также НБУ снял ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тысяч гривен (около 5,7 тысячи долларов) в месяц (за исключением некоторых случаев).

    "Банкам будет разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы классификатора, за исключением операций, которые осуществляются: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы классификатора за иностранную валюту других групп", — также сообщили в НБУ.

    Ранее в Нацбанке сообщили, что международные резервы активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты, они составляют 17,6 миллиарда долларов.

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