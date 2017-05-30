Фонд гарантирования по кредитам задолжал Минфину и НБУ 68 млрд грн

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц по по кредитам перед Министерством финансов Украины составила на сегодняшний день 59,56 млрд грн, перед Национальным банком – 9,1 млрд грн, что в сумме составляет 68,66 млрд грн.

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По данным Фонда гарантирования, расходы на обслуживание этих кредитов в 2016 году составили 3,1 млрд грн. В том числе кредиты Минфина, полученные по ставке от 9,99% до 12,5% годовых, кредиту НБУ – 12,5% годовых.

Ранее сообщалось, что кипрская компания Триантал Инвестментс (Triantal Investments), которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка" до его национализации, обратилась с двумя исками в Окружной административный суд Киева.

Как следует из реестра дел на сайте суда, ответчиками по иску являются Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.