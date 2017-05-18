Граждане, не надейтесь на выплату всех денег ФГВ - аналитик

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Общая сумма нарушений в банках-банкротах насчитывает более 323 миллиардов гривен. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Для сравнения это примерно три годовых бюджета на оборону и безопасность нашей страны.

По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, наибольшее количество нарушений совершили руководители и владельцы неплатежеспособных банков — почти на 180 миллиардов гривен. По всем фактам злоупотреблений в неплатежеспособных банках Фонд подал около четыре тысячи заявлений в правоохранительные органы.

Нарушения в банках-банкротах и последствия для обычных граждан-вкладчиков прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров.

Что это за нарушения? РИА Новости Украина Евгений Котенко Что хочу, то и ворочу. Нацбанк и политика в ФГВ

— Те случаи, которые вы сейчас озвучили, они идут из пресс-релиза Фонда гарантирования вкладов. И если этот пресс-релиз читать от начала до конца, то цифры вызывают некоторое удивление. Там указано в том числе, что 87 миллиардов гривен выплачены вкладчикам этих разорившихся банков. При этом, если взять тот факт, что выплачивают практически всем физическим лицам 200 тысяч гривен, то их не выплачивают. Достаточно небольшая часть от вкладов физических лиц. Вклады юридических лиц, они меньше, чем вклады физических лиц. Если считать, что пусть 100 миллиардов — это у нас физические лица, 100 миллиардов — юридические лица, то всего банки были должны 200 миллиардов. Из них 179 — это нарушения собственников и руководителей, а еще почти 150- это непонятно что. Поэтому эти цифры, мне кажется, несколько не то, что завышены, а высосаны из пальца. Что такое нарушения в банке? Это неправильно выданный кредит собственнику. Это, например, завышенная оценка залога. Это непроведение финансового мониторинга. Много чего. Но все эти нарушения, они в первую очередь идут через кредитный комитет. В кредитном комитете и заседают вот те самые руководители, а в некоторых случаях и собственники, этих разорившихся банков. Возникает вопрос: остальные 150 миллиардов, на которые Фонд гарантирования вкладов подал заявление, чьи это счета. Во-вторых, посчитали, банки всего 200 миллиардов должны. При этом получается, что банки работали и это было одно сплошное нарушение. Тоже как-то меня удивляет такой счет.

Эти деньги реально каким-то образом вернуть?

— Здесь есть два нюанса. Первый нюанс — это то, кому возвращать. То есть наш народ деньги из разорившихся банков получил. Вот если, опять-таки, в пресс-релизе смотреть, то есть 100% возврата физическим лицам со вкладами менее 200 тысяч гривен.

Но из каких-то денег это получили? CC0 Public Domain Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

— Здесь тоже нюансы есть. Не нюансы, а интересные цифры из того же пресс-релиза. Выплачено 87 миллиардов, но должно быть около 90 миллиардов. А Фонд за все свое существование накопил почти 13 миллиардов. То есть все остальные деньги — это вы правильно абсолютно говорите, это деньги бюджета. То есть Фонд должен бюджету вернуть хотя бы для того, чтобы рассчитаться за те выплаты, которые были сделаны мелким физическим лицам. Если обратить внимание на другие пресс-релизы, они тоже замечательно звучат. За эту неделю мы выставляем на шесть миллиардов активов. И следующий пресс-релиз: на этой неделе было реализовано на 50 миллионов. Поэтому говорить о том, что Фонд гарантирования вкладов в буквальном смысле в ближайшие пусть даже три-пять лет рассчитается с бюджетом, я бы не спешил. Поэтому пока платим мы за то, что деятельность этих банков была одним сплошным нарушением, судя по вот этому пресс-релизу. Значит, что будет дальше? Нужно вернуть вот эти 300 или 180 миллиардов гривен? Это можно. Но в полном ли объеме? Сомневаюсь. Быстро это будет? Нет, не быстро. Но для этого необходимо, чтобы действительно тот, кто воровал деньги, подчеркиваю, воровал деньги, расстался с тем, что он наворовал. Теперь, очень жаль, что в этом пресс-релизе не было сказано, сколько из этих более, чем четырех тысяч заявлений дошло до суда, и, каковы результаты этих судов. То есть у меня есть, опять-таки, большие сомнения, что качество подготовки этих заявлений и доказательная база позволят в суде наказать виновного и изъять у него те деньги, которые были выедены, украдены из этих банков. Причина, опять-таки, достаточно проста. Фонд гарантирования вкладов видит, что нарушения есть, но доказать это достаточно сложно. Поэтому есть у меня большие сомнения, что Фонд гарантирования вкладов сможет вернуть в бюджет достаточные суммы денег.

Ранее главный редактор издания Деньги.UA Александр Крамаренко сказал в эфире "ГС", что отсутствие грамотно поданной информации о состоянии банков мешает вернуть доверие к системе.

Также бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль проанализировал судебный спор относительно банка "Михайловский" и Фонда гарантирования вкладов физлиц, а также возможности вкладчиков вернуть свои средства из обанкротившихся финучреждений.