НБУ сообщает о росте международных резервов

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины выросли с начала мая и на сегодня составляют 17,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам в четверг заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий.

"Международные резервы у нас активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют 17,6 миллиарда долларов", — приводит слова Чурия УНИАН.

Пресс-служба Нацбанка Украины 5 мая сообщала, что международные резервы на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с мартом они тогда увеличились в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда (МВФ) и других доноров Украины.

Согласно новому меморандуму о сотрудничестве между Украиной и МВФ, международные резервы Украины к концу 2017 года должны составить 21,8 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее.