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    Экономика

    НБУ сообщает о росте международных резервов

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    В Нацбанке сообщили, что международные резервы активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты, они составляют 17,6 миллиарда долларов.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины выросли с начала мая и на сегодня составляют 17,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам в четверг заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий.

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    УНИАН
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    "Международные резервы у нас активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют 17,6 миллиарда долларов", — приводит слова Чурия УНИАН.

    Пресс-служба Нацбанка Украины 5 мая сообщала, что международные резервы на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с мартом они тогда увеличились в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда (МВФ) и других доноров Украины.

    Согласно новому меморандуму о сотрудничестве между Украиной и МВФ, международные резервы Украины к концу 2017 года должны составить 21,8 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее.

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